https://news.day.az/world/1301999.html Семь человек погибли на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом
Семь человек погибли на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом
Семеро погибли, столько же человек получили ранения в воскресенье в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом. Об этом сообщило местное полицейское управление, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как уточняется в распространенном заявлении, ЧП произошло в городе Кайюань примерно в 08:00 утра по местному времени (03:00 мск). Сотрудники правоохранительных органов уже произвели задержание нападавшего и установили его личность.
Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.
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