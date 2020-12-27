За сутки в Грузии выявлено 1 097 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 208 пациентов, умерли 25 человек, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В масштабе страны проведено 8 394 тестов на коронавирус.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 221 605 случаев заражения коронавирусом, из которых 203 547 человека выздоровели и 2 377 умерли.

Количество активных случаев на текущий момент составляет 15 655 человек, из них 5 677 человек проходят лечение в стационарах, в ковид-гостиницах - 1 393, на дому - 8 585. Состояние 1 009 больных оценивается как тяжелое, из них 441 пациент находится на искусственном дыхании.

По состоянию на 26 декабря в Грузии выявлено 1 784 новых случая коронавируса, выздоровели 4 119 пациентов.