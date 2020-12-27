Иранские компании готовы выйти на рынок халяльного маркетинга в регионе

Заместитель министра культуры, социальных дел и по вопросам контента Национального центра киберпространства Амир Хуракиян, ссылаясь на лидерство Ирана в области производства и эксплуатации мобильных приложений, объявил о достаточной мощности иранских магазинов, предоставляющих эти приложения, для выхода на рынок халяльного маркетинга, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Амир Хуракиян, указав на успех Ирана в разработке и производстве различных мобильных приложений в регионе, назвал это одной из положительных и перспективных особенностей деятельности Ирана в киберпространстве. "Поскольку рост и развитие этих приложений делается в стране, это больше соответствует иранской культуре и самобытности", - отметил он.

Подчеркнув, что в мире насчитывается около 130 миллионов персоговорящих, что могло бы стать крупным рынком для иранских магазинов, он сказал: "Учитывая хорошие отношения Ирана с соседними мусульманскими странами и культурную близость к таким странам, как Афганистан, Катар, Оман, Ливан, Ирак и Сирия, есть большой потенциал для иранских магазинов мобильных приложений по расширению рынка халяльного маркетинга".