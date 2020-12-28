Стало известно о начале испытаний «штормового охотника» для борьбы с коронавирусом

В Лондоне начались испытания нового препарата Storm Chaser ("Штормовой охотник") для получения быстрого иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, разработкой лекарства занимаются ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH). Созданный ими препарат уже находится на первой фазе клинических испытаний на добровольцах. Антитела будут вводиться им в два этапа, после этого у людей должен возникнуть иммунный ответ, который будет защищать их от коронавируса от полугода до года.

Как заявили разработчики Storm Chaser, в случае успешных исследований препарат может появиться в гражданском обороте весной 2021 года. Он будет назначаться в качестве неотложной помощи заболевшим.

Фото: Dado Ruvic / Reuters