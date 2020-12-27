Москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут сделать прививку от COVID-19

В Москве с 28 декабря открывается запись на вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава города напомнил, что Минздрав одобрил прививки от COVID-19 вакциной "Спутник V" среди людей старшего поколения. По его словам, пожилые люди - это самая многочисленная группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь.

"С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает", - отметил Собянин.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется. Подробнее о вакцинации можно узнать на сайте столичной мэрии.