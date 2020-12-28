В зоопарке Ростова-на-Дону родился белый медвежонок впервые за 32 года

Медведица Комета из Ростовского зоопарка в канун Нового года впервые стала мамой. Как рассказал в воскресенье ТАСС директор зоопарка Александр Жадобин, белый медведь родился здесь впервые за 32 года, передает Day.Az.

"У нас родился медвежонок, это первый ребенок у нашей медведицы Кометы. Медведь Айон, который прибыл к нам из Ижевска, стал отцом второй или третий раз. Последний случай рождения белого медведя был в Ростовском зоопарке 32 года назад", - сказал Жадобин.

По словам директора зоопарка, Комета вместе с малышом находится в берлоге. За медвежонком и его мамой сотрудники зоопарка наблюдают с помощью видеокамер. Медведица самостоятельно кормит малыша. "Два дня назад она проголодалась, высунула нос из берлоги. Мы дали немного рыбки и овощей, она быстро покушала и вернулась к малышу", - добавил Жадобин.

Прогнозов о том, когда посетители смогут увидеть новорожденного, директор зоопарка не стал делать. "Это будет решать мама", - сказал Жадобин, отметив, что обычно белые медведи покидают берлогу через 2-3 месяца после рождения.

Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на своей странице в Instagram назвал рождение медвежонка новогодним чудом. Он также подтвердил, что увидеть малыша посетители зоопарка смогут, скорее всего, весной. Логвиненко напомнил, что Комета родилась в 2012 году в зоопарке города Брно (Чехия), спустя два года она переехала в зоопарк Ростова-на-Дону. Белый медведь Айон прибыл из Ижевского зоопарка в начале 2019 года.

Белый медведь внесен в международную Красную книгу и Красную книгу РФ. Всего в мире насчитывается 20-25 тыс. особей, не более 7 тыс. из которых обитают на территории России. Охота на них в России запрещена с 1957 года.