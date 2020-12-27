В AstraZeneca нашли способ обеспечить максимальную эффективность вакцины от COVID-19

Разработчики британской вакцины от COVID-19, созданной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, нашли способ обеспечить препарату эффективность, превышающую 90%. Об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете The Sunday Times заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы полагаем, что нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных, после введения двух доз, - отметил Сорио. - Больше сказать вам не могу, поскольку в какой-то момент мы опубликуем эти данные".

Эффективность уже одобренной в Великобритании и ЕС вакцины, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, оценивается в 95%. Препарат американской компании Moderna показал эффективность в 94,5%, и примерно на том же уровне находится эффективность российской вакцины "Спутник V". Вакцина AstraZeneca AZD1222 в ходе клинических испытаний показала эффективность в 62% в ходе испытаний на одной из групп добровольцев, и 90% на другой - меньшей - группе, получавшей препарат в другой дозировке. При этом, по словам Сорио, вакцина со стопроцентной эффективностью защищает от развития тяжелых форм заболевания, требующих госпитализации.

В интервью изданию директор компании также заявил, что AstraZeneca планирует провести оценку эффективности препарата против выявленного в Великобритании нового генетического варианта коронавируса, который эксперты считают намного более заразным, чем встречавшиеся раньше штаммы.

"Пока мы считаем, что вакцина будет оставаться эффективной [против нового штамма]. Однако мы не может быть в этом уверены, так что собираемся это проверить", - сказал Сорио.