В Израиле начался тотальный карантин

Уже третий с марта 2020 года тотальный карантин начался в Израиле в 17:00 по местному времени в воскресенье, израильтянам до 9 января запрещено удаляться от дома более чем на один километр и ходить в гости друг к другу, закрываются все торговые точки, кроме продающих товары первой необходимости, ресторанам разрешено работать только навынос. Список ограничений опубликовала пресс-служба министерства здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 17:00 27 декабря 2020 года до 9 января 2021 года вводится запрет на удаление от места жительства более чем на 1 тыс. метров, за исключением случаев вакцинации, получения медицинской или социальной помощи, участия в демонстрациях или судебном разбирательстве, пешей прогулки с целью занятий спортом, передвижения на разрешенную работу или к месту разрешенной образовательной активности, посещения похорон, церемонии обрезания или свадьбы. Штраф за нарушение составляет 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "запрещено покидать место жительства с целью нахождения по месту жительства другого лица". Прекращают на две недели работу "все торговые точки и общественные места, за исключением магазинов, торгующих товарами первой необходимости, продуктами питания и средствами гигиены", закрываются "пансионаты, зоопарки, национальные и природные парки, памятные места и мемориалы, салоны красоты и парикмахерские, кабинеты альтернативной и дополнительной медицины, кинотеатры, включая с заездом на автомобилях, торговые центры, рынки и музеи". Запрещены также "активность на открытых площадках", "экскурсии, походы и поездки", а с 28 декабря будет прекращено действие "режима зеленых островов" в Эйн-Бокеке на берегу Мертвого моря и в Эйлате на берегу Красного моря, благодаря которому гостиницы там были открыты для внутреннего туризма несколько недель назад.

Правительство Израиля в ходе голосования 26 декабря утвердило положение о прекращении занятий в школах для учеников с пятого по десятый классы, но это решение было отклонено в воскресенье комиссией Кнессета (парламента) по вопросам образования. Теперь у правительства есть 48 часов для того, чтобы обжаловать постановление парламентского органа, отмечает государственное израильское радио "Кан". Детские сады продолжат работу, в школах с первого по четвертый и с одиннадцатого по двенадцатый классы занятия прерываться не будут, указывает радиостанция.

Карантины и вакцинация

Только в начале ноябре в Израиле начался второй этап смягчения повторного карантина, введенного 18 сентября и ужесточенного с 25 сентября до тотального. Первый в 2020 году карантинный период действовал в Израиле с марта по май. В обоих случаях после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа инфицированных коронавирусом.

Врачи выявили в Израиле с вечера субботы 2 084 заразившихся новым коронавирусом, число инфицированных в стране достигло 400 099, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения. За ночь в стране умерли 19 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов достигло 3 322. Согласно сводке, в Израиле, население которого составляет 9 млн человек, лечение в настоящий момент проходят 35 560 заразившихся коронавирусом, состояние 604 из них оценивается как тяжелое, 133 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, анонсируя в четверг введение жестких мер, выразил надежду, что начавшаяся на прошлой неделе вакцинация и предстоящий карантин позволят еврейскому государству одержать верх над новым коронавирусом. 20 декабря в Израиле стартовал первый этап национальной кампании по вакцинации, по данным Минздрава. В воскресенье Нетаньяху написал в Twitter, что по состоянию на 27 декабря 270 тысяч израильтян уже получили первую дозу прививки американской компании Pfizer. Первым в стране был вакцинирован от нового коронавируса сам премьер 19 декабря в госпитале "Тель ха-Шомер" близ Тель-Авива.

Отсутствие защитной маски в Израиле карается штрафом в размере 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей). За превышение числа участников собраний наказание составляет 1 тыс. шекелей (около 23 тыс. рублей).