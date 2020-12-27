Страшное ДТП с грузовиком в России

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Оренбургской области РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, на 352-м километре автомобильной дороги "Подъезд к городу Оренбургу от автодороги М-5 Урал" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Лада Гранта" и грузового фургона.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три пассажира, в том числе двое малолетних детей, от полученных телесных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении областной прокуратуры.