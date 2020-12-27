https://news.day.az/world/1302099.html Страшное ДТП с грузовиком в России - погибли четыре человека
Страшное ДТП с грузовиком в России - погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Оренбургской области РФ.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, на 352-м километре автомобильной дороги "Подъезд к городу Оренбургу от автодороги М-5 Урал" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Лада Гранта" и грузового фургона.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три пассажира, в том числе двое малолетних детей, от полученных телесных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре