https://news.day.az/world/1302103.html В США еще 226 тысяч человек заболели коронавирусом
В США еще 226 тысяч человек заболели коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 226 тысяч, скончались 1663 человека.
Как передает Day.Az, oб этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 226 274 новых случаев заражения COVID-19.
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