В США еще 226 тысяч человек заболели коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 226 тысяч, скончались 1663 человека.

Как передает Day.Az, oб этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 226 274 новых случаев заражения COVID-19.