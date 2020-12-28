"Их похоронили незаметно, даже не назвав имен"

Бывший глава полиции Армении Владимир Гаспарян потребует ответа за все, что случилось с отрядом полицейских в Шуши. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил журналистам во дворе армянского храма. По его словам, он был в Шуши и знает, что там происходило. Ответ на этот вопрос он потребует "рано или поздно, но скорее всего - рано".

Гаспарян приехал в Эчмиадзин на акцию протеста вместе с представителями оппозиции. Согласно заявлениям оппозиционного "Движения за спасение родины", сторонники премьер-министра Никола Пашиняна осуществляют целенаправленные нападки на церковь как институт и намерены были устроить травлю и акты агрессии против священнослужителей, а также Католикоса Всех армян Гарегина Второго.

"Когда в деятельность офицеров и генералов вмешиваются гражданские и проводят свои капризы, когда нападают на полицейских, такие люди просто самоутверждаются. Это хуже всего. А ответа за своих ребят я потребую, за все, что происходило", - добавил Гаспарян в ходе брифинга на фоне акции протеста.

По его мнению, число убитых полицейских занижено, а похоронить их постарались незаметно, не воздав им почестей и даже не назвав их имен.

Что бы ни было, проигравший руководитель страны должен уйти, добавил Гаспарян. При таком руководстве, он оправдывает всех, кто увольняется из силовых ведомств.

"Кто не может терпеть идиотизма, пусть уходит. Кто остается, должен действовать в рамках закона", - добавил он.