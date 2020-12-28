Пашинян захотел понять причины поражения в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел понять причины поражения страны в конфликте в Нагорном Карабахе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он сообщил в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, очень важно установить всю правду об этой войне. Так, Пашинян рассказал, что один из участников боевых действий пожаловался ему на то, что его подразделению не выдавалось оружие со складов при его наличии. Глава правительства подчеркнул, что, если этот эпизод будет доказан, то это "одна из причин поражения".