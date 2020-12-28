Оппозиция Армении сочла «манипуляцией» желание Пашиняна провести выборы

Оппозиция Армении считает заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о необходимости новых парламентских выборов "фальшивой политической повесткой".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении оппозиционного блока "Движение за спасение Родины".

По мнению движения, заявления Пашиняна являются "манипуляционной попыткой уклониться от общественного требования отставки премьер-министра", указано в сообщении.

В заявлении движения отмечается, что премьер-министр не может гарантировать свободный избирательный процесс. По мнению оппозиции, сформировать в стране атмосферу общественного единения возможно исключительно с помощью временного переходного правительства, которое придет к власти после отставки Пашиняна.

25 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти с поста по решению народа и предложил провести внеочередные парламентские выборы.