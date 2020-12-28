Профессор из США объяснил, почему политика Байдена хуже Трампа

Профессор истории Университета Тафтса и доктор философии Гэри Леупп отреагировал на радостные возгласы некоторых американцев на фоне окончания президентства Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на "Экономику Сегодня".

По его словам, возвращение демократов к власти в США не закончится ничем хорошим для мира. Трамп является патологическим лжецом, однако избранный президент США демократ Джо Байден показал себя еще хуже.

Профессор уверен, что США с приходом Байдена вновь вернутся к риторике собственной исключительности, оправдывая свои военные вмешательства по всему миру для сохранения стабильности. Трамп же прилагал усилия, чтобы вывести американских военнослужащих из горячих точек, отметил ученый.