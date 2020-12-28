В Бельгии 23 человека умерли в доме престарелых после праздника

Число скончавшихся от коронавируса в доме престарелых в бельгийском городе Мол в провинции Антверпен достигло 23 за последние три недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил бургомистр города Вим Кайерс.

"Еще пять человек, сдавших позитивные тесты на коронавирус, скончались, таким образом, всего умерли 23 человека", - приводит слова главы города бельгийское информагентство Belga.

Ранее сообщалось, что 125 постояльцев и сотрудников этого учреждения заразились коронавирусом после празднования Дня святого Николая, который в Бельгии отмечают 6 декабря.

Местные власти полагают, что причиной массового заражения мог стать волонтер, сыгравший роль святого Николая во время празднования. В традиционной одежде и с подарками он пришел поздравить обитателей дома. Уже через несколько дней после этого волонтер сдал позитивный анализ на COVID-19.

В самом учреждении указывают, что все время общения с постояльцами дома престарелых волонтер не снимал медицинскую маску и перчатки. Соответствующие фотографии были опубликованы в СМИ.

Что касается подарков, то их по комнатам постояльцев разносили сотрудники учреждения.

Также известно, что волонтер часто посещал этот дом престарелых и сам мог заразиться во время одного из визитов.

Ранее СМИ и неправительственная организация Amnesty International обвинили власти Бельгии в недостаточной помощи домам престарелых, которые приняли основной удар во время первой волны коронавируса. Сообщалось также, что большинство скончавшихся в Бельгии в связи с коронавирусом старше 80 лет.

Бельгийским властям после резкого осеннего роста заболеваемости коронавирусом благодаря жестким мерам удалось значительно улучшить ситуацию. В настоящее время в стране фиксируется ежедневно в среднем порядка 2,3 тысячи новых случаев COVID-19. В октябре - начале ноября этот показатель превышал 20 тысяч.

Власти опасаются, что увеличение числа контактов в праздники может привести к новой вспышке COVID-19.