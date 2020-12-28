В Египте в результате ДТП погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли и шестеро пострадали в воскресенье в результате дорожной аварии в Египте. Об этом сообщил новостной портал Ahl Masr со ссылкой на заявление губернатора провинции Асуан Ашрафа Аттыйя, где произошла авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по имеющейся информации, переполненный людьми микроавтобус столкнулся с пикапом на ведущей в Каир трассе в районе города Ком-Омбо.

Что стало причиной дорожного инцидента, не сообщается.