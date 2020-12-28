Обнародованы последние данные по COVID-19

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 81 144 994 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 19 573 847 человек, в Индии - 10 208 725, в Бразилии - 7 484 285.

По данным сайта, от коронавируса скончался 1 771 981 человек, выздоровели - 57 293 765.