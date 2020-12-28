Как проходит массовая вакцинация в Европе

В Германии в ряде мест на старте кампании прививок обнаружили, что около 1 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech не хранились при должной температуре, составляющей - 70C°.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в таких городах федеральной земли Бавария, как Кобург, Кронах, Хоф и Байрейт не могут начать делать прививки, поскольку не знают, сохранила ли вакцина свои противовирусные свойства. Там ожидают ответа от BioNTech.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "Ввжно желание людей быть привитыми, препараты безопасны и эффективны, и они защищают не только тех, кто был вакцинирован, но и их непосредственное окружение. Мы готовы к работе, мы составили планы логистики, наметили цели, у нас совместная европейская стратегия, это показывает, что вместе всегда быть лучше, чем 27 странам по одиночке".

План работы систем здравоохранения стран-членов ЕС предполагает, что в первую очередь будут привиты пожилые люди, живущие в медико-социальных учреждениях и ухаживающий за ними персонал. И именно в этой группе риска - наибольшее количество желающих получить вакцину.

С другой стороны, опрос общественного мнения французского IFOP, опубликованный день назад, показывает, что в общей сложности лишь 41% жителей страны намерены получить прививку, а 59% прививаться не желают, по крайней мере, пока.

В Греции президент страны и глава правительство решили сподвигнуть сограждан личным примером, и Катерина Сакелларопeлу, и Кириакос Мицотакис сделали прививки под бдительными объективами видео- и фотокамер.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу подчеркнула: "В это Рождество наука сделала нам очень дорогой подарок, все специалисты трудились, проводя бессонные ночи на рабочих местах, чтобы как можно быстрее, как можно скорее сделать вакцину, подготовив ее для массовой кампании прививок, чтобы тем самым помочь остановить пандемию".

В Италии с ее более чем 2 миллионами зараженных и почти 72 тысячами летальных исходов политики призывают нацию принять планы властей по масштабной вакцинации, подчеркивая, что лишь так можно будет вернуться к привычному, допандемическому образу жизни.