Противники Пашиняна собрались у здания парламента Армении

Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проводят акцию протеста у здания парламента страны в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

К зданию стянуты дополнительные силы полиции, которые оцепили вход в парламент.

Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.