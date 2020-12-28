Число случаев COVID-19 в России выросло на 27 787

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 27 787, до 3 078 035. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 27 787 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3748 (13,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 078 035 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,9%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6253, Санкт-Петербурге - 3748, Подмосковье - 1606, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам. 1. Москва 6253. 2. Санкт-Петербург 3748. 3. Московская область 1606", - говорится в сообщении.

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,0%, 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ - 0,4%, 3. Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область - 0,5%", - говорится в сообщении.