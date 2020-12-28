https://news.day.az/world/1302230.html В Армении депутат в порыве ярости начал избивать протестующих - ВИДЕО 18+
В Армении депутат в порыве ярости начал избивать протестующих - ВИДЕО 18+
В Армении депутат Сисак Габриелян набросился с кулаками на участников антиправительственной акции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протестующие у здания Национального Собрания (парламент) РА граждане закидали яйцами депутата от правящего блока "Мой шаг", скандируя при этом: "Предатель".
Как видно на кадрах, Габриелян набрасывается с кулаками на участников акции.
Отметим, что он ранее работал журналистом на радио "Азатутюн" ("Свобода").
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