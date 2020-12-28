В Армении депутат в порыве ярости начал избивать протестующих

В Армении депутат Сисак Габриелян набросился с кулаками на участников антиправительственной акции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протестующие у здания Национального Собрания (парламент) РА граждане закидали яйцами депутата от правящего блока "Мой шаг", скандируя при этом: "Предатель".

Как видно на кадрах, Габриелян набрасывается с кулаками на участников акции.

Отметим, что он ранее работал журналистом на радио "Азатутюн" ("Свобода").