Пашинян открыто признал факт оккупации азербайджанских земель

Армянские войска "отступили на границу Советской Армении", чтобы подконтрольная им территория совпадала с зоной ответственности ОДКБ.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в интервью Общественному телевидению Армении премьер-министр Никол Пашинян.

Он заявил, что азербайджанцы не вступали на территорию Республики Армения, а лишь подходили к ее границе.

Пашинян в ходе интервью также отметил, что армянские войска удерживали небольшие части Лачинского района, части Зангиланского и Губадлинского районов. Но если бы эти территории продолжали удерживаться, "мог возникнуть вопрос, что Армения оккупировала юридически чужую территорию", и война могла перейти на территорию уже самой Армении, признался Пашинян.