Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с коронавирусом и пневмонией

Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих попала в одну из больниц Санкт-Петербурга с пневмонией и коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что 86-летняя артистка находится в реанимации инфекционного отделения 122-й клинической больницы имени Соколова. У нее диагностировали обширное поражение легких.

Впервые о госпитализации Фрейндлих в Facebook сообщил петербургский историк Константин Богуславский со ссылкой на источники из Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором служит артистка. Он заявил, что актрису госпитализировали с пневмонией.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих известна по таким фильмам, как "Служебный роман", "Агония", "Сталкер", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Жестокий романс". Она служит в БДТ имени Товстоногова с 1983 года.