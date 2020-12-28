Председательство в ГУАМ переходит к Грузии

Грузия с 1 января 2021 года принимает председательство в ГУАМ от Азербайджана на один год, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Сообщается, что на состоявшемся сегодня онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ были обсуждены приоритеты председательства Грузии в организации.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что организация будет уделять внимание углублению парламентского сотрудничества между странами-членами, а также гуманитарных связей.