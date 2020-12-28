https://news.day.az/world/1302291.html Председательство в ГУАМ переходит к Грузии
Председательство в ГУАМ переходит к Грузии
Грузия с 1 января 2021 года принимает председательство в ГУАМ от Азербайджана на один год, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Сообщается, что на состоявшемся сегодня онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ были обсуждены приоритеты председательства Грузии в организации.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что организация будет уделять внимание углублению парламентского сотрудничества между странами-членами, а также гуманитарных связей.
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