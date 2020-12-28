"Британский" штамм коронавируса добрался до Южной Кореи

Новый штамм коронавируса, который был выявлен в Великобритании в декабре, добрался до Южной Кореи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, местное агентство по контролю и профилактике заболеваний обнаружило его в тестах членов одной семьи, сообщает Reuters.

Зараженные родственники на днях вернулись из Великобритании, предполагается, что именно там они подхватили вирус, который в последние дни стремительно распространяется по планете.

Напомним, новый мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании 14 декабря, его прозвали "британским" штаммом. Премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что новый штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный. По этой причине несколько стран прекратили авиасообщение с Великобританией.