Депутаты Пашиняна получают оскорбления в свой адрес, пока идут на работу

В Армении продолжаются протесты. Депутаты Пашиняна получают оскорбления в свой адрес, пока идут на работу. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что оппозиция пытается оказать давление на депутатов. 