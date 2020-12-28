https://news.day.az/world/1302320.html Депутаты Пашиняна получают оскорбления в свой адрес, пока идут на работу - ВИДЕО
Депутаты Пашиняна получают оскорбления в свой адрес, пока идут на работу - ВИДЕО
В Армении продолжаются протесты. Депутаты Пашиняна получают оскорбления в свой адрес, пока идут на работу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что оппозиция пытается оказать давление на депутатов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре