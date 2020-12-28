В Иране от коронавируса умер еще 121 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умер 121 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 54 814.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 5908 человек. Число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 206 373. Состояние 5174 человек оценивается как тяжелое.

Вылечился 960 751 человек.