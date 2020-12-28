https://news.day.az/world/1302323.html В Иране от коронавируса умер еще 121 человек
В Иране от коронавируса умер еще 121 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умер 121 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 54 814.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 5908 человек. Число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 206 373. Состояние 5174 человек оценивается как тяжелое.
Вылечился 960 751 человек.
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