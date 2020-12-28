В США обнаружили масштабные махинации при вакцинации от COVID

Полиция штата Нью-Йорк начала расследование масштабных махинаций, выявленных при вакцинировании населения от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по плану правительства, в первую очередь, должны быть вакцинированы пожилые граждане США и медицинские работники, однако ряд медучреждений получал вакцину и передавал ее частным лицам в обход планов правительства.

"Департамент здравоохранения в курсе сведений о том, что сеть медучреждений "Паркейр" в округе Ориндж, предположительно, мошенническим путем получила партию вакцин от COVID-19, поставляла их в свои больницы в других частях штата и предлагала частным лицам", - цитирует агентство ТАСС заявление полицейского департамента.

Кроме того, New York Times сообщало, что деловая элита страны пытается продавить власти и получить приоритет при вакцинации, тем самым отодвинув в сторону всех тех, кому она действительно необходима.

Новые вопросы появились и к самой компании Pfizer. Тысячи человек после прививки нуждались в помощи медиков и не могли выполнять элементарные повседневные дела. В самой компании эти побочные эффекты не комментируют.