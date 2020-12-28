https://news.day.az/world/1302326.html Еще один континент оказался поражен новым штаммом COVID - ВИДЕО
Еще один континент оказался поражен новым штаммом COVID - ВИДЕО
Новый, "британский штамм" коронавируса продолжает распространяться по миру - теперь он добрался до еще одного континента.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, этот штамм теперь зафиксировали и в Канаде - в провинции Онтарио.
Примечательно, что заболевшая новым штаммом супружеская пара в последнее время не совершала путешествий за рубеж.
Весь муниципалитет, в котором живут заразившиеся, отправили на жесткий карантин.
Новый штамм уже успел добраться до Дании, Нидерландов и Австралии. Также новый "британский" штамм коронавируса уже выявили в Украине и Швейцарии. В ВОЗ заявили об обнаружении нового штамма COVID в восьми странах Европы.
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