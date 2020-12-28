Врач предсказала повторные заражения из-за нового штамма коронавируса

Переболевшие коронавирусом люди могут повторно заразиться "британским" штаммом коронавируса. Соответствующее заявление сделала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по ее словам, в организме некоторых людей антитела могут "не подходить" для нейтрализации нового штамма.

Дело в том, что человеческий организм вырабатывает антитела разных типов. Если они не подходят для нового штамма, то возможно развитие заболевания.

Напомним, в середине декабря в Британии была выявлена новая мутация коронавируса, которая может быть на 70 процентов заразнее. В связи с этим ряд стран приостановил авиасообщение с Британией.

Стоит отметить, что новый штамм коронавируса еще не успели подвергнуть серьезным исследованиям, поэтому данные о его заразности сильно разнятся. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый вариант коронавируса на 70% заразнее, чем предыдущий. 

Ученые пока не нашли никаких данных о том, что новый штамм может обладать большей смертоносностью. 

Российский вирусолог Виктор Зуев призвал не пугаться "британского" штамма и строго соблюдать меры профилактики - носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, не находиться в местах большого скопления людей. 