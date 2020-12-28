https://news.day.az/world/1302331.html В России парень насмерть забил женщину из-за собачьего лая - ВИДЕО
В России парень насмерть забил женщину из-за собачьего лая - ВИДЕО
25-летний житель Красноярска жестоко избил выгуливавшую собаку 49-летнюю женщину - через три дня женщина скончалась.
Поравнявшись с жертвой, пьяный изверг начал систематически наносить серьезные удары - лишь после того как на него стала бросаться собака, мужчина оставил жертву в покое.
Найти его удалось благодаря камерам уличного наблюдения. Поначалу мужчина никак не мог объяснить свой поступок - лишь несколько дней спустя он признался, что нападение он совершил из-за собачьего лая.
Теперь красноярцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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