В России парень насмерть забил женщину из-за собачьего лая

25-летний житель Красноярска жестоко избил выгуливавшую собаку 49-летнюю женщину - через три дня женщина скончалась.

Поравнявшись с жертвой, пьяный изверг начал систематически наносить серьезные удары - лишь после того как на него стала бросаться собака, мужчина оставил жертву в покое.

Найти его удалось благодаря камерам уличного наблюдения. Поначалу мужчина никак не мог объяснить свой поступок - лишь несколько дней спустя он признался, что нападение он совершил из-за собачьего лая.

Теперь красноярцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.