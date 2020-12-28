https://news.day.az/world/1302332.html У парламента Армении арестовывают протестующих - ВИДЕО
У парламента Армении арестовывают протестующих - ВИДЕО
Задержания и стычки с полицией начались на акции протеста у парламента Армении в Ереване.
Небольшая группа противников Никола Пашиняна расположилась у проходной правительства, куда прибывают депутаты.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам участников акции, таким образом они устраивают народным избранникам "коридор позора".
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