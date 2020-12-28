У парламента Армении арестовывают протестующих

Задержания и стычки с полицией начались на акции протеста у парламента Армении в Ереване.

Небольшая группа противников Никола Пашиняна расположилась у проходной правительства, куда прибывают депутаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам участников акции, таким образом они устраивают народным избранникам "коридор позора". 