https://news.day.az/world/1302333.html В небе над США заметили странный огненный объект - ВИДЕО
В небе над США заметили странный огненный объект - ВИДЕО
В небе сразу над несколькими американскими штатами этой ночью заметили странный объект, который не на шутку перепугал местных жителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, нечто похожее на метеорит пронеслось на огромной скорости и скрылось за горизонтом. Больше всего пользователей удивило, что, несмотря на яркое пламя и немалые, казалось бы, размеры, до сих пор неизвестно место его приземления - никаких сообщений о разрушениях и взрывах пока не было.
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