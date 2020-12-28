В небе над США заметили странный огненный объект

В небе сразу над несколькими американскими штатами этой ночью заметили странный объект, который не на шутку перепугал местных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, нечто похожее на метеорит пронеслось на огромной скорости и скрылось за горизонтом. Больше всего пользователей удивило, что, несмотря на яркое пламя и немалые, казалось бы, размеры, до сих пор неизвестно место его приземления - никаких сообщений о разрушениях и взрывах пока не было.