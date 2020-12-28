Тайные комнаты: в Москве "накрыли" подпольные COVID-вечеринки

Эти выходные, стали, пожалуй, самыми тяжелыми рабочими днями для сотрудников Роспотребнадзора, которые контролируют соблюдение новых ограничений на время пандемии. Суббота и воскресенье в этом плане оказались очень показательными - так как все московские бары и рестораны днём открывают свои двери нараспашку, а вечером придумывают десятки способов, позволяющих обойти введённые правила.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, часы пробили полночь, они взялись за молотки и ломы. Но сначала звучит последнее предупреждение:

"Если дверь не будете открывать, будем вскрывать, открываем, полиция".