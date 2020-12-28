В Грозном произошла перестрелка, есть погибшие
Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате стрельбы в Грозном, напавший на них боевик ликвидирован.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один боевик ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Другой источник сообщил, что на проспекте Путина на правоохранителей напал вооруженный боевик. "Он был ликвидирован в ходе перестрелки", - добавил источник.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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