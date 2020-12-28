"Британский" штамм коронавируса обнаружен на границе с Россией

Новый, "британский" штамм коронавируса путешествует по миру. Теперь его выявили в финском районе Кюменлааксо, который располагается на границе с российским Выборгом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает Kouvolan Sanomat, носитель нового штамма прибыл в Финляндию из Великобритании, чтобы отметить Рождество. Теперь врачи отслеживают, с кем мог контактировать заболевший, чтобы остановить распространение инфекции.

Впервые новый штамм коронавируса был обнаружен в Соединенном Королевстве.