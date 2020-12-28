https://news.day.az/world/1302354.html "Британский" штамм коронавируса обнаружен на границе с Россией
"Британский" штамм коронавируса обнаружен на границе с Россией
Новый, "британский" штамм коронавируса путешествует по миру. Теперь его выявили в финском районе Кюменлааксо, который располагается на границе с российским Выборгом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщает Kouvolan Sanomat, носитель нового штамма прибыл в Финляндию из Великобритании, чтобы отметить Рождество. Теперь врачи отслеживают, с кем мог контактировать заболевший, чтобы остановить распространение инфекции.
Впервые новый штамм коронавируса был обнаружен в Соединенном Королевстве.
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