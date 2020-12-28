Названа дата, когда Европарламент намерен ратифицировать соглашения по Brexit

Европарламент объявил о намерении ратифицировать Соглашение между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве после Brexit на плановой сессии в марте, и выступил в связи с этим в поддержку продления периода временного применения соглашения, который должен был завершиться 28 февраля. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении глав ведущих фракций Европарламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Председатели фракций приняли решение рассмотреть с Советом ЕС и Еврокомиссией предложение несколько продлить период временного применения соглашения, что позволит провести ратификацию [документов] Европарламентом на пленарной сессии в марте", - говорится в документе.

Ранее в понедельник Комитет постоянных представителей стран - членов Евросоюза одобрил это соглашение и единогласно поддержал его временное применение с 1 января по 28 февраля следующего года. Теперь это решение, а также возможную поправку о продлении периода временного применения документа должен утвердить Совет ЕС.

24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Стороны намерены обеспечить своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

ЕС и Великобритания не успевают ратифицировать этот документ объемом 1 246 страниц до 31 декабря, когда истекает переходный период по Brexit, поэтому стороны намерены применять его с начала 2021 года во временном режиме, не дожидаясь ратификации, чтобы избежать правового вакуума в двусторонних отношениях.

Британцы проголосовали за выход из ЕС на референдуме 23 июня 2016 года. Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года, договорившись о 11-месячном переходном периоде, в течение которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.