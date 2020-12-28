Россия продлила сроки приостановки авиасообщения с Великобританией

Россия продлила приостановку сообщения с Великобританией до 12 января. Такое решение связано с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В сообщении оперативного штаба отмечается, что приостановка сообщения нужна для обеспечения защиты здоровья населения страны. Ранее говорилось, что полеты самолетов между Россией и Соединенным Королевством не будут осуществляться неделю, с 22 декабря.

Ряд стран мира приостановил пассажирское сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, который был там обнаружен. Данная разновидность инфекции является более заразной.