https://news.day.az/world/1302396.html Россия продлила сроки приостановки авиасообщения с Великобританией
Россия продлила сроки приостановки авиасообщения с Великобританией
Россия продлила приостановку сообщения с Великобританией до 12 января. Такое решение связано с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В сообщении оперативного штаба отмечается, что приостановка сообщения нужна для обеспечения защиты здоровья населения страны. Ранее говорилось, что полеты самолетов между Россией и Соединенным Королевством не будут осуществляться неделю, с 22 декабря.
Ряд стран мира приостановил пассажирское сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, который был там обнаружен. Данная разновидность инфекции является более заразной.
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