Турция и Великобритания подпишут соглашение о свободной торговле 29 декабря, заявил в понедельник президент республики Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу поделиться с вами важным событием с точки зрения нашей внешней торговли. Процесс выхода Великобритании из ЕС начинается в четверг. После долгих переговоров мы с Великобританией достигли стадии подписания соглашения о свободной торговле. Завтра оно будет подписано", - сказал президент на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее о намерении двух государств подписать данное соглашение сообщала британская газета Financial Times.