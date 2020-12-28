Новые штаммы коронавируса обнаружены в Финляндии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, у трех человек, недавно вернувшихся в Финляндию из-за границы, были диагностированы новые мутировавшие виды коронавируса.

Двое инфицированных заражены вариантом коронавируса, выявленным недавно в Великобритании. У другого носителя вируса обнаружена мутация коронавируса, впервые выявленная в Южной Африке.

Согласно совместному заявлению органов здравоохранения Финляндии, инфицированные пациенты в настоящее время чувствуют себя хорошо и проходят лечение изолированно. Люди, которые могли подвергнуться опасности инфицирования новыми вариантами вируса, были помещены в карантин и им было предложено пройти тест на коронавирус.

Предполагается, что мутировавшие варианты коронавируса более заразные, чем предыдущие штаммы. Ранее новый штамм вируса был найдет у пациентов во многих европейских странах, в том числе в соседней с Финляндией Швеции.