Армянского оппозиционера, требующего отставки Пашиняна, обвинили в призывах к насилию

Лидеру армянской оппозиционной партии "Национальное согласие" Араму Арутюняну, ранее выступившему на акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, предъявлено обвинение по уголовному делу о публичных призывах к насилию, оправдании и пропаганде насилия.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

В Ереванском следственном управлении СК было открыто дело на основании видео в YouTube, в котором политик публично призывал к оправданию применения насилия в отношении власти.

На базе полученных доказательств, Араму Арутюняну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 226.2 (публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия) УК Армении. В качестве меры пресечения для него суд избрал подписку о невыезде.