Турция получит первую партию вакцины Sinovac от COVID-19

Турция рассчитывает получить первую поставку китайской вакцины Sinovac против коронавируса COVID-19 до четверга, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы ожидаем, что первые партии китайской вакцины от COVID-19 будут доставлены в нашу страну до Нового года", - цитирует Anadolu его слова, передает Day.Az.

Изначально Анкара рассчитывала получить первую партию препарата китайской компании Sinovac в понедельник, 28 декабря, но поставка была перенесена на несколько дней. Об этом накануне заявили в Минздраве Турции. Задержка связана с чрезвычайной ситуацией на таможне Пекина из-за выявления в китайской столице новых случаев заражения COVID-19.

Всего Турция планирует получить 50 миллионов доз вакцины Sinovac. Страна также договорилась о приобретении 4,5 миллиона доз вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, с возможностью получения дополнительных 30 миллионов доз позднее.