https://news.day.az/world/1302446.html В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75.
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 11 064 человека с коронавирусом. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 28 декабря в городе выявлено 792 457 случаев заражения, из них 6 253 за последние сутки. Выздоровели 609 770 человек.
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