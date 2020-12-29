В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 11 064 человека с коронавирусом. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 28 декабря в городе выявлено 792 457 случаев заражения, из них 6 253 за последние сутки. Выздоровели 609 770 человек.