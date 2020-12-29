https://news.day.az/world/1302448.html В тюрьме в США произошла перестрелка
В тюрьме в США произошла перестрелка
Один человек убит и один получил ранения в результате перестрелки на территории тюрьмы в городе Дэвисборо (штат Джорджия).
Об этом сообщил телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел после полуночи в понедельник, когда двое охранников обследовали брешь в заборе вокруг тюрьмы, через которую двое неизвестных пытались передать контрабанду заключенным. В итоге между ними произошла перестрелка, в результате которой один охранник был ранен, а один из преступников убит. Второй участник инцидента задержан. Раненый охранник госпитализирован, его жизнь вне опасности.
По факту стрельбы начато расследование.
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