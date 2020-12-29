В Великобритании выявили максимальные 41,3 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 41,3 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте правительственной информации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в королевстве было зафиксировано более 30,5 тыс. случаев заражения. Предыдущий антирекорд - 39,2 тыс. случаев - был установлен 23 декабря. За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 26% по сравнению с предыдущим семидневным периодом и не опускалось ниже 30 тыс. в сутки с 19 декабря.

Число летальных исходов за последние 24 часа составило 357 (по сравнению с 316 в воскресенье). В общей сложности в Великобритании умерли свыше 71,1 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования превысило 2,32 млн.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявленным мутировавшим штаммом коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, предварительный анализ показывает, что он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Новый штамм становится доминирующим. В Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время более 70 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. Мутировавший вариант вируса был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а к настоящему моменту случаи заражения им отмечены в Австралии, Дании, Испании, Канаде, Нидерландах, Норвегии, Швейцарии, Швеции, Франции и Японии.

Британские власти в борьбе с пандемией возлагают надежды на программу вакцинации населения, которая началась с 8 декабря. Первыми препарат получают медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. К настоящему моменту в королевстве, где проживают 66 млн человек, первую из двух прививок получили больше 800 тыс. человек.