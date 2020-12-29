Байден обвинил Пентагон

Политическое руководство в военном ведомстве США создает препятствия в том, что касается передачи полномочий следующей администрации.

Об этом заявил избранный президент США Джозеф Байден во время выступления Уилмингтоне (штат Делавэр), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В некоторых ведомствах нашей команде оказали образцовое содействие", - отметил он, говоря о процессе передачи полномочий. "В других, в первую очередь в министерстве обороны, мы столкнулись с помехами со стороны политического руководства ведомства", - добавил демократ. "Многим ведомствам, которые жизненно важны для нашей безопасности, был нанесен громадный ущерб. Многие из них опустошены с точки зрения наличия персонала, возможностей и состояния морального духа", - считает Байден.

По словам Байдена, следующая администрация США займется модернизацией приоритетов в сфере обороны, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны России и Китая.

"Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые мы должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам", - сказал он. "Это включает в себя модернизацию наших приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше сдерживать агрессию в будущем", - пояснил Байден.

По его словам, Вашингтону не следует "продолжать вкладывать излишние инвестиции в устаревшие системы, разработанные для противостояния угрозам прошлого". "Нам нужно иметь возможность осуществлять инновации, заново пересмотреть то, как мы обеспечиваем нашу защиту от усиливающихся угроз", - добавил демократ.

Действия администрации Трампа

Байден заявил, что нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом ведет себя просто безответственным образом в процессе передачи дел следующей исполнительной ветви власти США.

"Сейчас мы просто не получаем всей нужной нам информации от уходящей администрации в ключевых областях сферах национальной безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность", - сказал следующий американский лидер.

Байден представляет Демократическую партию США. Торжественная церемония его вступления в должность состоится 20 января. Являющийся республиканцем Трамп проиграл президентские выборы, прошедшие 3 ноября. Тем не менее действующий глава Белого дома не признает своего поражения.