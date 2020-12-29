Говорить о полной победе над коронавирусом еще рано

Вакцина является важным шагом в борьбе с коронавирусом, но говорить о полной ликвидации инфекции пока преждевременно.

Об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очень важно помнить о том, что главная цель вакцины заключается в том, чтобы снизить воздействие коронавируса на общество, то есть предотвратить смерти и тяжелое протекание заболевания, защитить наиболее уязвимые слои населения и медработников, - отметил он. - Но пока у нас недостаточно информации относительно того, как вакцинация сказывается на передаче инфекции. Надеемся, что сможем лучше сдерживать ее распространение".

По словам Райана, высокая эффективность вакцин не является залогом ликвидации вируса и пока остается неизвестным, сможет ли мировое сообщество добиться такого охвата, чтобы полностью избавиться от него. "Самый вероятный вариант развития событий на ближайшее будущее, что коронавирус сохранится, но его распространение будет находиться на низком уровне, - заметил эксперт. - Пока мы не можем выйти на полную ликвидацию".