https://news.day.az/world/1302461.html В Ираке нейтрализованы 8 террористов РПК
В Ираке нейтрализованы 8 террористов РПК
ВВС Турции нейтрализовали восьмерых террористов РПК в регионе Авашин-Басьян на севере Ирака.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении на странице в Твиттер Министерства национальной обороны Турции.
"Операции будут продолжены до полного уничтожения террористов", -подчеркнули в ведомстве.
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