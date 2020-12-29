В Ираке нейтрализованы 8 террористов РПК

ВВС Турции нейтрализовали восьмерых террористов РПК в регионе Авашин-Басьян на севере Ирака.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении на странице в Твиттер Министерства национальной обороны Турции.

"Операции будут продолжены до полного уничтожения террористов", -подчеркнули в ведомстве.