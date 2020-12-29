Инфекционист заявил, что худшие месяцы пандемии еще впереди

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в ближайшие месяцы может ухудшиться из-за новой вспышки инфекции после праздников.

Как передает Day.Az, его слова приводит WebMD.

Врач выразил мнение, что худшие месяцы пандемии "еще впереди".

"Мы вполне сможем наблюдать постпраздничный всплеск инфекции или, как я описывал ранее, одну вспышку за другой", - сказал специалист.

Одной из причин прогнозируемого ухудшения эпидемиологической ситуации врач назвал стремление американцев путешествовать на новогодних праздниках.

Несмотря на то, что органы здравоохранения призывают людей не путешествовать, это все равно произойдет, считает Фаучи.

"Мы действительно находимся в критической точке. <...> Так что я разделяю обеспокоенность избранного президента Байдена, что в ближайшие несколько недель ситуация может даже ухудшиться", - убежден медик.

В США сложилась крайне напряженная эпидемиологическая обстановка. За последние 24 часа врачи выявили более 150 тысяч новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в стране зафиксировали более 19,1 миллиона заражений, скончались более 333 тысяч человек.