https://news.day.az/world/1302472.html Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире
Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 81 672 229 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 19 781 624 человека, в Индии - 10 224 797, в Бразилии - 7 506 890.
По данным сайта, от коронавируса скончались 1 781 505 человек, выздоровели - 57 799 065.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре