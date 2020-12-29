Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 81 672 229 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 19 781 624 человека, в Индии - 10 224 797, в Бразилии - 7 506 890.

По данным сайта, от коронавируса скончались 1 781 505 человек, выздоровели - 57 799 065.